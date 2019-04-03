Erdoğan, Putin ile 3'üncü kez bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme, iki liderin 2019'un ilk dört ayında yaptığı üçüncü yüz yüze görüşme olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)Toplantısı için 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı için tarihi Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde Troya Operası'nı izleyecek.

Erdoğan, 23 Ocak'ta, Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşmeler yapılmış, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştu.