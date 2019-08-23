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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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