Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, g\u00f6r\u00fc\u015fmede, ba\u015fta ikili ili\u015fkiler ve Suriye olmak \u00fczere b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.PARTNER Ceren \u00d6zdemir cinayetiyle ilgili \u00e7ok konu\u015fulacak iddia! \u00d6zel olarak m\u0131 se\u00e7ildi?Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc!Handke, Kosova\u2019da istenmeyen ki\u015fi ilan edildi