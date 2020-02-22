Erdoğan: Putin, Macron ve Merkel ile görüşüp, yol haritamızı belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel ile de görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız'' dedi.

Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışında konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları macera ya da keyfe keder olmadığını" ve bunun için "ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiklerini söylediklerini" belirtti.

"Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz." diyen Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklerek şunları söyledi:

"Bay Kemal dedi ki" Doğu Akdeniz'de ABD, İngiltere Fransa var" dedi. "Sadece Türkiye yok" dedi. Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3'üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz'de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız."