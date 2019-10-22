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Erdoğan-Putin ortak açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:07 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak" - "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak" - "Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Türkiye'nin bölgede artan terör, etnik ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz"

SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atma isteğini anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak." dedi.
Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü tutumların ve anlaşmazlıkların suni şekilde körüklendiğini belirten Putin, "Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Türkiye’nin bölgede artan terör, etnik ve dini anlaşmazlıklar nedeniyle yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz. Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesiyle ilgili atılacak adımları da istişare ettiklerini belirten Putin, "Astana formatının garantör ülkeleri, Suriye'deki siyasi çözüm sürecine titiz şekilde yıllarca çalıştılar. Sahadaki olayların komite çalışmalarını engellemesi gerekiyor. İnsani yardım konusunu da görüştük, Suriyeli göçmenlerin en hızlı şekilde ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Bu, en başta Türkiye olmak üzere Suriyelileri kabul eden ülkelerin üzerindeki sosyo-ekonomik yükleri de hafifletecektir." dedi.
Suriye içerisinde sağlanacak diyaloğun önemli olduğunu vurgulayan Putin, Suriye hükümeti ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşayan gruplar arasında kapsamlı diyalogun başlatılması gerektiğini savundu.
Putin, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunarak, Suriyelilere ayrım yapmadan, ön koşulsuz bir şekilde insani yardım yapılması gerektiğini vurguladı.
Soçi'de gerçekleşen görüşmelerin sonucunun önemine değinen Putin, “Uzun ve sıkı çalışmamız sonucu varılan mutabakatla ilgili memnuniyetimi ifade etmem gerekiyor. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak." diye konuştu.
Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin de artmaya devam ettiğini kaydeden Putin, şu görüşlerini paylaştı:
"Ülkelerimiz arasında ulusal para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma, ticaretin daha da artmasına katkıda bulunacaktır. Sadece Rus rublesi ve Türk lirasının daha aktif kullanımı değil, aynı zamanda Türkiye'deki Rus MIR kartlarının kullanımını ve Türk bankalarının, Rusya Merkez Bankasının mesaj iletim sistemine bağlanması ile ilgili de konuştuk. Bunun turizmin genişlemesine yönelik bir adım daha olduğuna inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
putin Rusya Suriye

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