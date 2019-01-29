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Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de terör örgütlerine karşı mücadelenin ortak devam edeceğini belirterek, “Terör örgütleriyle mücadeleler anlık değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de terör örgütlerine karşı mücadelenin ortak devam edeceğini belirterek, “Terör örgütleriyle mücadeleler anlık değildir. Hedefimiz Suriye halkının huzurunu mutluluğunu sağlamaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rus karasularının yakınındaki gemi kazasında hayatını kaybeden Türk denizcileri anarak yakınlarına baş sağlığı dileyen Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarında gösterilen özveri için Putin’e teşekkür etti.

“2019 yalında ortak kültür etkinlikleri düzenleyeceğiz”
Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanatı, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğini olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Turizm bu işin başını çekiyor. Sayın Putin ve şahsımın katkılarıyla mevcut ilişkilerimiz güçleniyor. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda. 2019 yılı çok özel bir yıl olacaktır. Bu yıl Türkiye ve Rusya’da kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin çekilmesi teröristlere fırsat vermemeli”
Özellikle Suriye’deki durumu ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib mutabakatının ardından yaşanan hadiseleri incelediklerini ve ABD’nin Suriye’den çekilme kararı hakkında görüş alışverişinde bulundukları söyleyerek, “Rusya ile koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız. ABD’nin çekilme sürecinde teröristler için boşluk doğmaması önemli” dedi.
ABD yönetiminin Suriye’den çekilmesiyle ilgili kararının Suriye’deki durumu ne şekilde etkileyeceği konusunun da görüşüldüğüne değinen Putin ise, “Bu gerçekleşirse oldukça olumlu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Anayasa Komitesi bir an önce kurulmalı”
Türk Rus işbirliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine yönelik koordinasyonun güçlendirileceğini tekrarlayan Erdoğan, Suriye’de demokratik sürece geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Suriye’de Anayasa Komitesi’nin bir an önce kurulması aciliyet taşıyor” diye konuştu.
Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün görüşüldüğünü de söyleyen Erdoğan, “Terörden arındırdığımız alanlara bugüne dek 300 bin Suriyeli geri döndü. Geri dönüşlerin önünü açan formatın Fırat’ın doğusuna da uygulanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ABD ve Rusya güvenli bölgeyi destekliyor”
Güvenli bölge konusunda bakanların görüşmeye devam ettiğine değinen Erdoğan, “Bu konuda bizler için tehdit olan bölgeler önem arz ediyor. Bu bölgelerde tedbir alma noktasında ABD olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. Güvenli bölge terörden arındırılmış bir bölgedir. Bu konuyla ilgili olarak Rusya ile de sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“İdlib’deki tüm teröristlerle mücadele etmeliyiz”
İdlib’deki güvenli bölgenin çok ayrıntılı şekilde görüşüldüğünü vurgulayan Putin, “Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük. Bizim ortak fikrimiz, tüm teröristlerle mücadele etmemiz şart” diye konuştu.
Putin’in sözlerine karşılık Erdoğan ise, "İdlib’de terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir. Terör örgütleriyle mücadeleler anlık değildir. Hedefimiz Suriye halkının huzurunu mutluluğunu sağlamaktır” dedi.

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