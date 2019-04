Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman içerisinde bu çok farklı bir şekilde gelişebilir ama şu anda eğer bu kadar iyimser bir şey söylemeye kalkarsak bunda da kendimizi aldatmış oluruz, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bizim Rusya Federasyonu'na sattığımız ürünler belli ama oradan da aldıklarımız belli. Şu anda biz iyi niyetle bu dayanışma içerisinde her şeyden önce gerek enerjiyle ilgili atılan adımlar, gerek savunma sanayine yönelik atılan adımlar bütün bunları şöyle masaya yatırdığımız zaman bütçe kalemleri içerisinde neyin ne olduğu ortada. Bunun için de kendimizi aldatmamıza gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib mutabakatının yerine getirilemediğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'in Suriye'nin can damarlarından bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Burası, herhangi bir boşalma halinde gelecekleri yer, diğerleri gibi Türkiye olacak. Bizim için hassas bir bölge... Bu hassasiyeti sebebiyle de burada Rusya Federasyonu'yla müşterek çalışmamız var. Özellikle de gerek oradaki koruma amaçlı yaptığımız çalışmalar var, gerekse burada da maalesef bazı terör örgütlerinin olması sebebiyle işimiz tabii kolay değil." diye konuştu.

Savunma sanayisinde Rusya Federasyonu ile iş birliğinin önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, "Bu konuda da adımlarımızı attık, atıyoruz ve şu an itibarıyla bütün özlemimiz bir an önce yerli ve milli paraya da geçmektir." ifadesini kullandı.

Münbiç ile ilgili burada yine bir çalışma söz konusu. Zira hazırlanmış olan veyahut da burada ilan edilmiş olan bir yol haritası vardı. Bu yol haritası 90 gün diye ilan edilmişken şimdi artık bu 9 ay oldu, belki daha da uzayıp gidecek. Böyle bir durum da söz konusu. Fakat benim şahsen şu ana kadar olan süreçte özellikle Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin kendi arasındaki dayanışmasıdır. Bu çok çok önemli... Her şeyden önce oradaki bir terör koridorunun aşılmış, yıkılmış olması, çok çok önemlidir. Bunun da ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü önem arz etmektedir. Bu toprak bütünlüğünü tesis etmek için bu dayanışmanın sürdürülmesi gerekmektedir."

"Aynı şekilde Rusya Federasyonu elinden geleni yapıyor. Rejim de kendine göre bazı çalışmaları yürütüyor. Bütün bunlarla beraber biz, İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil. Onun için de bizim gerek Savunma Bakanlığımız, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı, burada alt gruplar karşılıklı olarak bu çalışmaları sürdürüyorlar, sürdürmeye de devam edeceğiz. Burada sadece İdlib yok, hala çözülememiş olan bir Münbiç de aynı şekilde söz konusu.

Fırat'ın doğusunun bu tehdidi taşıdığına işaret eden Erdoğan, burada da en önemli adımın Astana Süreci olduğunu söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dayanışmasının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bu sürecin içerisinde Ürdün baştan itibaren vardı. Buna diğer bazı ülkelerin de katılabileceği istikametinde aramızda bugün görüşmeleri de yaptık." bilgisini verdi.

- "Halk kendi topraklarına yeniden dönebilsin istiyoruz"

Cenevre'yi dışlama gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu adımları atmak suretiyle bir an önce neticeye varalım ve burada da halk kendi topraklarına yeniden dönebilsin istiyoruz. Nitekim buradaki kararlılıkla 300 bini aşkın insan topraklarına dönebildi. Eğer daha kararlı olursak, bu rakam çok daha ileri seviyelere gelebilir. Zira şu anda 3 milyon 600 bin insan bizim topraklarımızda, bunların hala bakımı, eğitimi, sağlığı her şeyi bizim tarafımızdan karşılanıyor. Ama bu adımlar gerçekleşirse bizler de bir an önce bunların kendi topraklarına gitmesini sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.