Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

Görüşmelerinde ana gündemin Suriye'deki gelişmeler olduğunu, ancak ikili ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Ekonomi alanında Sayın Başkanın da az önce ifade ettiği gibi milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının 2 Rus çalışanı ile Krasnoyarsk'ta baraj inşaatında hayatını kaybeden 15 Rus vatandaşı için başsağlığı dileklerini iletti.

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinde iki ülke iş birliğinin sürdüğünü, S-400'lerle ilgili de belirlenen takvim çerçevesinde teslimatların yapıldığını anlatan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Erdoğan, savunma sanayi alanında da çok ciddi adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini kaydetti.

- "İdlib'de saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet verici"

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'de barış, huzur ve istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, ortak çabalar neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok önemli karara imza attıklarını aktardı.

Erdoğan, 16 Eylül'de yapılan Ankara Zirvesi ile Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettiklerini hatırlatarak, 30 Ekim'de komitenin ilk kez toplanacağını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beklentimiz, Anayasa Komitesi'nin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlib'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Türkiye olarak gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi gerekse sahada sükunetin muhafazası için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.