Erdoğan Putin ve Merkel’le Telefonda Görüştü

28 Nisan’daki Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Rusya’da geliştirilen Corona virüsü aşısı Sputnik V için 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığını belirtmişti. Koca, bu dozların tamamının 6 ay içinde tedarik edileceğini, ilk sevkiyatın ise Mayıs ayında gerçekleşeceğini söylemişti. Koca Sputnik V aşısının Türkiye içinde üretimine başlanması için teknoloji transferi yapılacağını da kaydetmişti.

Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus işbirliğinin önemine işaret eden Erdoğan, Dağlık Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği işbirliğine aşı üretiminin dahil olmasından büyük memnunluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Corona virüsüyle mücadelede işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yaptı.

Rusya son olarak Corona virüsü vakalarının arttığı gerekçesiyle Türkiye’ye uçak seferlerine 15 Nisan ve 1 Haziran arasında kısıtlama getireceğini açıklamıştı. Karar iki ülke arasında siyasi gerilimin arttığı bir döneme rastladı.

Açıklamaya göre, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan’ın tahrik eylemlerini sürdürdüğünü, Ege’de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen Türkiye’nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, NATO’nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan’a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya’nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya’yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

