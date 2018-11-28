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Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı.

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

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