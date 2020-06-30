HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan Putin ve Ruhani Video Konferansla Suriye'yi Konuşacaklar

Erdoğan Putin ve Ruhani Video Konferansla Suriye'yi Konuşacaklar

30.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Rusya Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferansla Suriye konusunu görüşeceklerini söyledi

Erdoğan Putin ve Ruhani Video Konferansla Suriye'yi Konuşacaklar

Rusya Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferansla Suriye konusunu görüşeceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Peskov, liderlerin Suriye krizini ele alacakları görüşmenin yarın yapılacağını dile getirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle liderlerin biraraya gelmek yerine video konfrenas yöntemiyle yapacakları üçlü zirvenin yarın saat 14 civarı gerçekleşmesi bekleniyor.

Şayet salgın olmasaydı bu zirvenin İran’ın başkenti Tahran’da yapılması hedefleniyordu.

Sözcü Peskov bu zirvenin de 2018 yılında Suriye ile ilgili olarak Kazakistan’da düzenlenen Astana Zirvesi formatında olacağını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
İstanbul'da Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemiİstanbul'da Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemi
Başvurular başlıyor! Son gün ne zaman?Başvurular başlıyor! Son gün ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
Bodrum'da dikkat çeken pide fiyatları! 20 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor

Vatandaş tepkili! 24 euroya kadar fiyatlarla satılıyor

Koçla kafa tokuşturdu! Hastanelik oldu

Koçla kafa tokuşturdu! Hastanelik oldu

İstanbul'da otobüste maske tartışması

Yer: İstanbul! Otobüste maskesini indirince olanlar oldu

İstanbul Valiliği'nden asker uğurlaması açıklaması

Görüntüler tepki çekmişti! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap kapatmak için bunları yapın!

Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap kapatmak için bunları yapın!

İstanbul'da Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' öncesi geniş güvenlik önlemi

İstanbul'da Adalet Sarayı önünde geniş güvenlik önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.