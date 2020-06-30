Erdoğan Putin ve Ruhani Video Konferansla Suriye'yi Konuşacaklar

Rusya Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferansla Suriye konusunu görüşeceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Peskov, liderlerin Suriye krizini ele alacakları görüşmenin yarın yapılacağını dile getirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle liderlerin biraraya gelmek yerine video konfrenas yöntemiyle yapacakları üçlü zirvenin yarın saat 14 civarı gerçekleşmesi bekleniyor.

Şayet salgın olmasaydı bu zirvenin İran’ın başkenti Tahran’da yapılması hedefleniyordu.

Sözcü Peskov bu zirvenin de 2018 yılında Suriye ile ilgili olarak Kazakistan’da düzenlenen Astana Zirvesi formatında olacağını dile getirdi.

