Erdoğan Putin'le İdlib'i görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan İdlib'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Erdoğan, Merkel ve Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda yaptığı görüşmede İdlib'de çok kararlı bir ateşkes için bir davet teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Tabii bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz' dediler" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, "Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Biliyorsunuz yoğun bir, şu anda ben buna savaş diyebilirim, orada devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim güçleri arasında bu yoğun devam eden çatışmalar neticesinde bizim malum orada iki şehidimiz, bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu. Ama bunun çok çok fazlasıyla ki son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Bunun yanında çok sayıda yine araç gereç, bunlar burada imha edildi. Bu konuda da son rakamları verebilirim, 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi" dedi.