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Erdoğan Putin’le Suriye’yi Görüştü

09.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye konusunda telefonda görüştüğü açıklandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan Putin’i, Fırat’ın doğusuna planlanan olası operasyonla ilgili bilgilendirdi

Erdoğan Putin’le Suriye’yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye konusunda telefonda görüştüğü açıklandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan Putin’i, Fırat’ın doğusuna planlanan olası operasyonla ilgili bilgilendirdi

Erdoğan’ın görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Erdoğan görüşmede Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu da belirtti. Erdoğan’ın Putin’e ayrıca Türkiye'nin Rusya’nın bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdiği de kaydedildi.

İbrahim Kalın Trump yönetimine bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kalın-O'Brien görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

Açıklamada, “Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti” dendi.

Akar: “Hazırlıklar Sürüyor”

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na gelen Akar, ''Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz” dedi.

Çavuşoğlu: “Operasyon hakkımız”

Öte yandan Cezayir’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin konuştu. Operasyonun Birleşmiş Milletler şartından ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz" dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok" diye konuştu.

Çavuşoğlu, uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerler gerek Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dahil ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacaklarını da belirtti.

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