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Erdoğan ’Reis’ yazılı kıyafetlerle otobüsün önünde duran kadınları kırmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

AYDIN (İHA)

Erdoğan ’Reis’ yazılı kıyafetlerle otobüsün önünde duran kadınları kırmadı

AYDIN (İHA)

Erdoğan ’Reis’ yazılı kıyafetlerle otobüsün önünde duran kadınları kırmadı

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