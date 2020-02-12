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Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız" dedi.

Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" dedi.

"Rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına çıkartacağız"

"Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız” diyen Erdoğan sözlerini "Karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden hemen şimdi ne yapmamız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız" diye sürdürdü.

"İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir" diyen Erdoğan "Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana mutabakatının gereği bu" dedi.

Erdoğan ayrıca "Bölgedeki muhalif guruplardan başıbozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz" diye konuştu.

Erdoğan "Bize verilen sözleryerine getirilmediği gibi anlaşmaya da uyulmadı. Atılması gereken adımlar neyse atacağız. İdlib başta olmak üzere Suriye halkının hayatta kalma mücadelesine destek vermek sorumluluğumuz" diye konuştu.

"Kukla rejim"e karşı beka mücadelesi

"Suriye terör örgütlerinin ve kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de güvenliğimiz tehlike altına girer" diyen Erdoğan "Unutulmamalıdır ki Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beka mücadelesidir. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde güvende olalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi, yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilinciyle, tüm gücümüzü kullanacağız" diye konuştu.

Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" açıklamasına da yanıt verdi. Erdoğan "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir" diye konuştu.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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