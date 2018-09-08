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Erdoğan: "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız"


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