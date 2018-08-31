Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki 30 Ağustos resepsiyonunda konuştu. Erdoğan bir ara konuşmasında, Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçim kampanyası boyunca söylediği sözleri söylemesi kendisini dinleyenleri şaşırttı.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Nice zaferleri hep Ağustos ayında kazandık. Suriye'de Münbiç'i ABD'liler görüşerek çözüm arıyoruz. Kıbrıs'tan Ege'ye kadar tüm sorun alanlarında aktif bir politika izliyoruz. Ekonomide de kazan-kazan adil bir ilişki düzeni kurmaya çalışıyoruz. Her alanda sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz.

Türkiye güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırıların boyutu da artıyor. Madem kredi derecelendirme kuruluşlarının sanal olarak provakatif dereceler verdiklerini biliyoruz.

Bundan iki bin yıl önce kibirlerinden yanlarına varılmayan ülkeler ne yapıyordu bilmiyoruz ama bizim ecdadımız dünyayı yönetiyordu. Bizim inancımızda kibir, üstünlük kabul edilmez. Kime karşı üstünlük göstereceğimizi biliriz.

Siyasi hayatımız kibirle millete parmak sallayanlara mücadele ederek geçti. Tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Çok büyük bir mesuliyet altındayız.