Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir" dedi.
Erdoğan, " Eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Yaptırımlar kaldırıldı. Yaptırımları eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıda ABD Başkanı Trump'la yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.
Erdoğan, "Trump ile yaptığı telefon görüşmesi) Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması tutumunu yeniledik. Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrası bölgeden ayrılan Kırım Tatarı vatandaşlarının hakkını korumaya devam edecektir. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukraynanın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik.Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Petro Poroşenko, "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı son derece verimli geçti. Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik" dedi.
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