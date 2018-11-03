Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir" dedi.

ABD İLE YAPTIRIM KRİZİNİN SONA ERMESİ

Erdoğan, " Eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Yaptırımlar kaldırıldı. Yaptırımları eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıda ABD Başkanı Trump'la yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.

HALKBANK

Erdoğan, "Trump ile yaptığı telefon görüşmesi) Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması tutumunu yeniledik. Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrası bölgeden ayrılan Kırım Tatarı vatandaşlarının hakkını korumaya devam edecektir. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık" dedi.