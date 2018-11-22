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'Erdoğan risk almadı' deyip o kararı açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 07:45 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Sevilay Yılman, bugünkü 'İşte kesinleşen AK Parti’nin diğer adayları!' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara kararında etkili olan nedeni kaleme aldı.

'Erdoğan risk almadı' deyip o kararı açıkladı

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok adayı, cumartesi günü açıklanacak. Gazeteci Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehirler yönelik kararını kaleme aldı.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçtiğimiz hafta sonu temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti’nin İstanbul’da sahaya Binali Yıldırım ile çıkma kararını aldığını yazmıştım. Bugün de Ankara’yı ve kesinleşen diğer illeri yazayım…

Kaynaklarımdan öğrendiğime göre 2002 yılından bu yana AK Parti’nin elinde olan Ankara’da da risk almak istemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Parti tabanında mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna’ya olan yoğun teveccühe rağmen belediye tecrübesi epeyce yüksek olan Mehmet Özhaseki ile Ankaralı seçmenin karşısına çıkılmasına karar verdi.

İzmir adayında da hemen hemen karar verildi ama yazmayacağım. Zira duyduğuma göre bir kararsızlık var hala. Hülasa… Karar kılınan ismin değişebilme ihtimaline karşın İzmir’i pas geçiyorum bugün. 31 Mart’ta aday gösterilecek kesin isimler ise şöyle:

Şanlıurfa da çok büyük sürpriz yaptı AK Parti. Mevcut Başkan Nihat Çiftçi ile devam etmeme kararı olduğu biliniyordu zaten ama onun yerine kesin olarak kimin aday olacağı belli değildi. O isim belli oldu... Aday eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Kahramanmaraş'ta belediyeler birliği sekreteri Hayrettin Güngör isminde karar kılındı. Gaziantep'te Fatma Şahin ile devam, Kilis’te ise partinin eski vekillerinden Reşat Polat deniliyor.

Denizli'de, Kırşehir'de, Amasya'da, Gümüşhane ve Tokat illerinde mevcut belediye başkanları ile devam. Ancak Nevşehir, Kırıkkale, Sivas'ta değişime karar verildi.

3 dönem kuralına takılan Kocaeli’nde ise mevcut başkanın yerine kimin aday olacağına henüz karar verilmedi. İki isim var favori. Bunlardan biri Kocaeli yakınlarındaki bir ilin valisi.

Bu arada İstanbul’un ilçelerini de yokladım. 3 döneme takılmayan belediye başkanları ile devam etmeye meyilli AK Parti. Sadece Eyüpsultan İlçesi’nde bir değişim yaşanacak. Mevcut başkan Remzi Aydın’ın yerine bir hafta önce Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreterliği’nden istifa eden Deniz Köken’in aday yapılmasına karar verildi.

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