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ERDOĞAN: RİSKLİ BULUNAN 245 BİN 153 ADET KONUT VE İŞ YERİNİN YIKIMINI YAPTIK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım."

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki mitingte konuştu.
Erdoğan, "İlçemizde vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. Yüzde 95 oranında çözdük mü? Çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Hilal ve Fatih Mahallelerinde ve Çalılık mevkiinde devir işlemleri devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin Kartal'da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım. Ve gönüllülük esasına dayalı olarak sağlam konutlara halkımızı taşıyalım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları
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