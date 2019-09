Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu

Ziyareti, "iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ilerletilmesi yönünde çok güçlü bir irade beyanı" olarak değerlendiren Erdoğan, "Türkiye ile ABD ortak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, pek çok badire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üstesinden geldiğimiz her sıkıntıyla, müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir." diye konuştu.

- "Yakın diyaloğu, ziyaretle taçlandıracağız"

Bugün de benzer bir başarıya imza atacaklarına inandığını ifade eden Erdoğan, "Dostum Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri alanda her seviyede güçlü ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptığımız her görüşme, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ilerletilmesinin her iki tarafa katkılarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugünkü görüşmemizden de aynı duygular içinde ayrılacağımız düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

- "Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bölgesinde yaşanan tüm kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumakta, ekonomik ve siyasi gücünü de artırmaktadır. Ülkemiz bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü, Avrupa'nın en büyük 5'inci ekonomisidir. Girişimcilerimiz neredeyse dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yatırım yapan kişi ve kuruluşlar bakımından da benzer bir zenginlik söz konusudur. Çünkü iş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. Türkiye ile Amerika arasında 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır.