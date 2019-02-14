Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı

SO\u00c7\u0130 (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu T\u00fcrkiye-Rusya-\u0130ran \u00dc\u00e7l\u00fc Zirvesi \u00f6ncesi ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131.\nSanatoryum Rus'taki g\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 devam ediyor.Yok b\u00f6yle u\u011furlama! Emekliye ayr\u0131lan \u00f6\u011fretmenin arac\u0131n\u0131 stre\u00e7ledilerBakan Koca: "F\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131k olu\u015fturulmas\u0131na asla izin vermeyece\u011fiz"Orta Do\u011fu Zirvesi 2. g\u00fcn\u00fcnde