Erdoğan Rus basınına konuştu: Türkiye, sınırında terörist yapılanmalara izin vermeyecek

Bilindiği üzere İdlib sorunu konusunda Türkiye ilk başlardan beri sivil halkın güvenliğinin sağlanmasını, gerilimi azaltma bölgesinin sınır güvenliğini ve ılımlı muhaliflerin korunmasını ön plana çıkardı. Farklı ülkelerin ılımlı muhaliflere kendi yaklaşımları söz konusu olabilir. Ancak biz, ılımlı muhalefetin siyasi çözüm sürecinin içinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu, Cenevre ve Astana görüşmelerinin normal bir şekilde işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli. Biz, ılımı muhaliflerin terörist kabul edilip yok edilmesine yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu defalarca söyledik.