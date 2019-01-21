HABER

Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Erdoğan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek - Ziyarette, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

PARTNERAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke ettiAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke etti
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu
Mardin'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları güzelleştiriyorMardin'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları güzelleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Federasyonu Suriye

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Genç kadın seyir halindeki araçtan yola atladı

Genç kadın seyir halindeki araçtan yola atladı

Ayrılık söylentisini güçlendiren görüntü!

Ayrılık söylentisini güçlendiren görüntü!

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Bakan'a soru önergesi

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Soru önergesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.