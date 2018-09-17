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Erdoğan: "Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır."


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