Erdoğan: ‘Rusya Terör Örgütlerinin Çıktığı Bilgisini Verdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor. Yarın yapılacak görüşmelerimiz var. Barış Pınarı Harekatı ile sürdürdüğümüz bu süreci toparlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Erdoğan, bugün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verdiği resepsiyonda, Suriye’nin kuzeyinde ABD ve ardından Rusya’yla varılmış mutabakat süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin milli birliği ve beraberliğini hedef alan saldırılar düzenlendiğini belirterek, özetle “Barış Pınarı Harekâtı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Milletimiz, o engin irfanıyla, bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir. Malazgirt’ten İstiklal Harbi’ne uzanan ve günümüze kadar gelen kadim tarihî yürüyüşümüzde bu gerçek hiçbir zaman değişmemiştir. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye, kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir” ifadesini kullandı.

“Bizi arayanlar teröristleri kurtarmak için konuştular” Suriye konusunda üstü kapalı olarak ABD yönetimi eleştirdiği gözlemlenen Erdoğan, “Bizi arayanlar ise sadece teröristleri kurtarmak, korumak, savunmak için nefes tükettiler. Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum yalan söylüyor. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu, şu son iki haftalık süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle Suriye, bölgeyle ilgili hesabı olan güçlerin mücadele alanı ve pazarlık malzemesi haline dönüşmüştür. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir” diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı’nın sonlandırıldığı süreçte ABD’yle 17 Ekim’de 120 saatlik mutabakat ardından Rusya’ya varılmış 150 saatlik ateşkes ardından süre bu akşam 18.00’de sona ermişti. Bu durumu anımsatan Erdoğan, "Şu anda Rusya, 'terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı' bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Tabii görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecektir ama burada bir şeyi ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizim şehitlerimiz var. Şu an itibarıyla asker ve sivil 30'a yakın şehidimiz var ama bunun yanında bir de Suriye Milli Ordusu'nun 130'a yakın şehidi var. Onlar, bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler ve bu mücadeleyi hala vermeye devam ediyorlar, asla geri durmuyorlar ve bu mücadeleyi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde sürdürdüler, sürdürüyorlar. İşte gün bugündür, dem bu demdir” diye konuştu.