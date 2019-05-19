Erdoğan: 'Rusya'yla S-500 Sistemini Birlikte Üreteceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’yla imzalanan S-400 füze savunma anlaşmasından geri adım atılmasının söz konusu olmadığını, Ankara ve Moskova’nın ileride yeni nesil S-500 füze sistemini birlikte üreteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası yapılan soru-cevap oturumunda bazı açıklamalarda bulundu. S-400 anlaşmasında geri adım atılmayacağını dile getiren Erdoğan,"S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de ortak üretim söz konusu olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 siparişini “derin sorunlu” bulan Amerikalı yetkililer, bu alımın Ankara’nın F-35 ortak üretim programını tehlikeye atacağını savunuyor. Ancak Erdoğan, bu konuda teknik araştırmalar yürütüldüğünü ve böyle bir sorun bulunmadığını söyledi.

Erdoğan F-35’lerin teslimatı konusunda da gençlere şu yanıtı verdi: “Sayın Trump'a 'Bu işin önünü kesen Sayın Obama oldu' dedik. Sen Kongre’den çıkartabiliyorsan biz Patriot da alalım. Hem S-400'müz hem Patriotumuz olsun. F-35'te ise beş taneyi bizim generalimize ve pilotlarımıza teslim ettiler. Amerika'da şu anda onlar. Simülatörleri teslim etmediler. Aparatlar buraya gelmedikten sonra 7 milyar dolarlık oraya parça üretimimiz var. Ben biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Eer ya da geç F-35'leri teslim alacağız, aparatları da teslim alacağız. S-400'lerde inşallah ülkemize gelecek.”

