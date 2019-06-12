Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

Erdoğan, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması durumunda "hesabının tüm platformlarda sorulacağını" söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan grup toplantısındaki konuşmasında Ankara-Washington-Moskova üçgeninde krize neden olan S-400 hava savunma sistemi ve ABD'nin F-35 tehdidi konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Moskova'dan söz konusu hava sistemini satın almasına karşı çıkan ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen geri adım atmayacaklarını yineleyen Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tercih etmesinde, "uygun fiyatların" yanı sıra Rusya'dan ortak üretime geçebilme imkânlarının da sözünün alınmış olmasının etkili olduğunu söyledi. S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit ediyor. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye, verdiği ilk etap siparişi doğrultusunda belli oranda ödeme de gerçekleştirmişti.

Erdoğan: Hesabını soracağız Grup toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya değinen Erdoğan, Türkiye'nin şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptığını söyledi. Türkiye'nin, F-35 uçaklarının "sadece müşterisi değil aynı zamanda üretim ortağı" olduğunu belirten Erdoğan, "F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız" dedi. Suriye krizini, S-400 ve F-35 konularından ayrı düşünmemek gerektiğini ifade eden Erdoğan, "YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız" diye konuştu. "Vizyon noktasında kaybettik" Toplantıda yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, AKP'nin 31 Mart'ta hem Ankara'da hem de İstanbul'da "kazandığını" söyledi. Erdoğan, "Ankara'da da İstanbul'da da, arkadaşlar yanılmayalım biz kaybetmedik. Her iki yerde de biz kazandık. Şunu söyleyebilirsiniz, 'Ya başkanım neye göre bunu söylüyorsun?' Değerli kardeşlerim bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında, her iki ilde bir kayba uğradık" dedi.