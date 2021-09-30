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  4. Erdoğan : "S-400 Satın Almamıza Değdi"

Erdoğan : "S-400 Satın Almamıza Değdi"

30.09.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de konuştuğu New York Times Gazetesi’ne, ABD’yle sıkıntı yaratmasına rağmen S-400 sahibi olmanın “Buna değdiğini” söyledi

Erdoğan : "S-400 Satın Almamıza Değdi"

Dün Rusya Lideri Vladimir Putin’le görüşen ve yeni bir S-400 füze savunma sistemi satın alınmasına dair istişarelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında bulunduğu ABD’de konuştuğu New York Times Gazetesi’ne, ABD’yle sıkıntı yaratmasına rağmen S-400 sahibi olmanın “Buna değdiğini” söyledi.

Erdoğan, New York Times editörleriyle yaptığı söyleşide “Biz kendi silahlarımızı alıyoruz. Buna değdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu konuda daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı, Stoltenberg ve Trump’ın da Türkiye’nin kendi silah seçimini yapma konusundaki hakkını teslim ettiklerini belirtti.

Eğer ABD, Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satsaydı bunu alacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin uzun yıllara dayanan ilişkileri olduğunu ve bunun korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta geçtiğimiz hafta katıldığı BM toplantıları sırasında ABD Başkanı Joe Biden’la görüşememesinin ardından iki ülke ilişkilerinin Biden döneminde iyi başlamadığını söylemişti.

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