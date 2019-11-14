Erdoğan: "S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz."

Erdo\u011fan: "S-400 sistemi ve F-35 program\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bu alanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131namalar\u0131n \u00fcstesinden ancak diyalogla gelebiliriz." \u015ea\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Bu kareler T\u00fcrkiye'de \u00e7ekildiErdo\u011fan: "FET\u00d6 T\u00fcrkiye'nin anayasal d\u00fczenini ortadan kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcd\u00fcr."Erdogan: "Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar kaynak \u00fclkeler taraf\u0131ndan geri al\u0131nmal\u0131d\u0131r ve Say\u0131n Ba\u015fkan'la bu konuda ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fteyiz."
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