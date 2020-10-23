Erdoğan: "S-400 Testleri Yapıldı Yapılıyor ABD'ye Soracak Değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin testlerinin yapıldığını ve testlerin sürdüğünü söyledi. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, S-400 testlerinin Sinop’ta yapıldığını söyledi.

Erdoğan açıklamasında S-400’lerin test edildiği haberleri sonrası ABD’den gelen açıklamalara da tepki gösterdi. Erdoğan “Testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve ABD’nin bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testlerini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika’ya soracak değiliz. Sadece S-400 değil bunların dışında birçok hafif orta ağır silahlar bunların içinde ABD’den aldığımız da birçok silah var onların da testlerini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu arada Yunanistan’ın elinde S-300’ler var bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şey Amerika soruyor ya da söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız etti. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz” dedi.

Son olarak Türkiye'nin S-400 füze sistemlerini test ettiği haberlerine ABD Senatosu'ndan tepkiler yükselmişti.

