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Erdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusu

19.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda geri adım atılmayacağını belirterek, bu füzelerin ardından S-500’ün söz konusu olacağını söyledi.

Erdoğan: S-400’den sonra S-500 söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500'ün söz konusu olacağını dile getirdi.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda dün akşam iftarda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında gençlerin sorularını yanıtladı.

S-400 konusunu bitirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Yani bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil” dedi. S-400 füze savunma sisteminin teslimat tarihinin Temmuz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bunu belki de öne çekecekler, daha erken alacağız” ifadesini kullandı.

Ödeme planı itibariyle, "Bu noktada ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir” diyen Erdoğan "S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin olarak ABD'den gelen eleştirilere ilişkin olarak da Erdoğan, "Amerika diyor ki bu diyor, 'Sizin bizden alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil'. Öyle bir şey teknik olarak da söz konusu değil. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık. Böyle bir şey yok” dedi.

"F-35'leri er veya geç teslim alacağız”

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD'den Patriot füzeleri satın almak istediklerini, ancak ABD Kongresi'nin buna izin vermediğini hatırlatan Erdoğan, Başkan Trump'a seslenerek, "Peki şimdi sen kongreden çıkartabiliyorsan sen kongreden çıkart biz patriot da alalım. Hem S-400'ümüz olsun hem patriotumuz olsun” dedi.

Erdoğan, ABD'den satın alınan F-35 savaş uçakları konusunda da açıklamalarda bulundu. 5 tane F-35'in teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Amerika'da şu anda uçaklarımız. Fakat, orada da mesela simülatörlerimiz falan var. Bu simülatörleri falan henüz teslim etmediler.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ABD'yi kast ederek, "Biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız” ifadelerini kullandı.

DW,AFP/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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