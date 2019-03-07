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Erdoğan: S-400'den sonra S-500'e girebiliriz

07.03.2019 00:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Rusya'dan S-500 füze savunma sistemi almayı değerlendirebileceklerini söyledi.

Erdoğan: S-400'den sonra S-500'e girebiliriz

Erdoğan, "Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" dedi.24 TV ve 360 ortak yayınına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400'ün ardından S-500 füze savunma sistemi satın alma seçeneğini değerlendirebileceklerini söyledi.

Rusya ile varılan S-400 anlaşmasından geri adım atmayacaklarını belirten Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" diye konuştu.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti hafta başında yaptığı açıklamada Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini söylemişti.

Açıklamaya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, NATO'nun Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "S-400'lere ihtiyacımız varsa alırız" dedi.

Erdoğan: ABD silahları bize versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den askerleri çekme planına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu anda henüz bu adımlar atılmış değil" dedi. ABD'nin Suriye'deki silahlarına ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin."

ABD'nin çekilmesi ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak Erdoğan, Türkiye dışında başka bir ülkenin kontrolünü kabul etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir kararla Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

rtr,İHA/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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