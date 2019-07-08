Erdoğan: ‘S-400’ler Türkiye’ye Gönderilmeye Hazırlanıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’lerin Türkiye’ye gönderilmeye hazırlandığını belirtti.

Bosna’ya hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, füzelerin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağını ya da nereye konuşlandırılacaklarını ise açıklamadı.

Erdoğan, S-400’lerin yolculuğunun hazırlığının sürdüğünü kaydetti ve “S-400’ler uçaklarla ulaşacak. Ülkemize, bölgemize özellikle de dünyaya hayırlı olsun” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in S-400 sistemleriyle ilgili 6 Temmuz’da telefonda konuştukları kaydedildi.

S-400’lerin Türkiye’ye konuşlandırılması Türkiye’yi Amerikan yaptırımlarına biraz daha yakınlaştırabilir.

Amerikalı yetkililer böyle bir durumda Türkiye’nin ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini ve F-35 üretim programından çıkarılabileceğini belirtiyor.

Türkiye ise anlaşmadan geri adım atmayacağını kaydediyor.

