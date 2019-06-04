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Erdoğan: S-400’lerde geri adım atmak söz konusu değil

04.06.2019 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin olarak, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var.

Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde namaz kıldı. Namaz çıkışı gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Pençe harekatının devam ettiğini belirterek, sonlandırana dek harekatın devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle gerginliğe neden olan Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alınması planlarına da değindi. Erdoğan, "Burada bizim attığımız adım belli. yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı. ABD'ye bir teklifte bulunduklarını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davaranacaksa, Türkiye olarak biz de menfaatimizi düşünerek bu adımları atacağız."

Konuşmasında İdlib'deki çatışmalara da değinen Erdoğan, "Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

DW / HT,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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