Erdoğan: S-400'lere ihtiyacımız var

Erdoğan ayrıca TL'nin değer kaybı ve F-35 uçakları ile ilgili mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan satın almak üzere girişimde bulunulan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili olarak Türkiye'nin bu sistemlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye dayalı silah ve ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi" diyen Erdoğan, sözlerine "Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız" diyerek devam etti.

Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere Batı ülkeleri ile yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile ABD ile olan müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra, "diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı var" dedi.

Türkiye'nin geliştirilme aşamasında maddi ve lojistik destek olduğu ve ilk aşamada 900 milyon dolar ödeme yaptığı F-35 uçaklarının, Ankara ile Washington arasında devam eden krizden dolayı teslim edilmesinin geciktirilmesine değinen Cumhurbaşkanı, "120 F-35 anlaşmamızda, bize verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Uçakların teslimatının yapılmaması durumunda ise Türkiye'nin bu konuda dikkatini başka yöne çevireceğini kaydeden Erdoğan, "Verilir veya verilmez, artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz" sözlerini kullandı.