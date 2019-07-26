HABER

Erdoğan: S-400’leri 2020’den itibaren kullanacağız

26.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

“Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini 2020’den itibaren kullanmaya başlayacağını söyledi.

Erdoğan: S-400’leri 2020’den itibaren kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye ve ABD ile yaşanan S-400 krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerine ilişkin olarak Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmeye kararlıyız" diye konuştu. Erdoğan, "Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı'na ilişkin değerlendirmeler de yapan Erdoğan, "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız" dedi.

Erbil'de konsolosluk görevlilerine yapılan saldırının da harekâtın isabetli olduğunu gösterdiğini söyleyen Erdoğan saldırıyı yapanların yakalandığını söyledi.

"S-400 sistemlerini 2020'de aktif olarak kullanacağız"

ABD ile yaşanan S-400 krizine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemlerini 2020'de aktif olarak kullanacağını açıkladı. Erdoğan, "Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz" dedi.

Türkiye’nin F-35 projesinden çıkartılmasına da değinen Erdoğan, "Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar" dedi. Erdoğan, "F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz" ifadelerini kullandı.

"Tek adamlığı sizden öğrendik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme geçilmesi gerektiği yönündeki sözlerini eleştiren Erdoğan, "Tek adam tek adam tek adam… Nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Yahu tek adamlığı biz sizden öğredik ama biz tek adam değiliz" dedi. Erdoğan, "Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yer almış isimlerin yeni parti kurma iddialarına da değindi. Erdoğan "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" dedi.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Pompeo: 'İran'a Gitmekten Mutlu Olurum'Pompeo: 'İran'a Gitmekten Mutlu Olurum'
Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarıKuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

ABD'den yeni haber var: Türkiye konusunda ne adım atılacak?

ABD Türkiye konusunda ne adım atacak?

Çin'de heyelan! Ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Çin'de heyelan! Ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

İsrail'den Filistin'in anlaşmaları askıya almasına tepki

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.