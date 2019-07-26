Erdoğan: S-400’leri 2020’den itibaren kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye ve ABD ile yaşanan S-400 krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerine ilişkin olarak Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmeye kararlıyız" diye konuştu. Erdoğan, "Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı'na ilişkin değerlendirmeler de yapan Erdoğan, "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız" dedi.

Erbil'de konsolosluk görevlilerine yapılan saldırının da harekâtın isabetli olduğunu gösterdiğini söyleyen Erdoğan saldırıyı yapanların yakalandığını söyledi.