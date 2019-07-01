Erdoğan: S-400'lerin teslimatı 10 gün içerisinde yapılacak

Erdoğan, S-400'lerin 10 gün içinde geleceğini de duyurdu.Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinde teslimatın 10 gün içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

G20 temaslarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı. NTV'nin haberine göre Erdoğan, "Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi" diye konuştu.

S-400'le ilgili olarak Trump'ın kendisine "haklısın" dediğini aktaran Erdoğan, "Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Patriot tipi füze savunma sistemi alması konusunda Trump'ın yeşil ışık yakığ yakmadığı da Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'ın "S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz" cevabını verdiği belirtildi.