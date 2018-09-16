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Erdoğan: "Sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz."


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