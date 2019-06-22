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"Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 00:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz" - "Milletimiz 'Kandil'e mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır" - "Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrasındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na ve Pençe Harekatı'na kadar terörü kaynağında kurutmak için verilen her mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesinin başrolü oynadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır."

- "Cumhurbaşkanımız her türlü kirli oyunlardan uzaktır"

"Yine bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Milletimiz, olan bitenin farkındadır. Milletimiz, aynı zamanda 'Kandil'e mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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