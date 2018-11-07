Erdoğan: Sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı var. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı törenine katıldı. Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Türkiye'de sağlık alanında faaliyet gösteren ilk yüksek kuruluş olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık sektörünün üzerinde hassasiyetle durduklarını, en çok yatırım yaptıklarını ve en güzel neticeler aldıkları alanların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Eski hastanelerdeki o berbat görüntüleri çok iyi hatırlıyoruz. Özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel ya da devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölüleri rehin kalan dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri kırk yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsü vardı" dedi.