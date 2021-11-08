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Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak

08.11.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personelin alınacağını duyurdu.

Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak

Erdoğan elektrik faturalarındaki TRT katkı payının kalkacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Korona salgınıyla mücadelede vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarının kontrol edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Erdoğan "Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87'sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlığı süren 164 mesleki eğitim merkezini de ocak ayında açıyoruz. Böylece milletimize istihdamı artırmak konusunda verdiğimiz bir taahhüdü daha yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalar da yaptı. Erdoğan "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT katkı payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" dedi.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının "siyaset üstü bir konu" olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu vermesini de eleştirdi. Erdoğan, "Bu tezkereye karşı çıkmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Türkkan'a yüklendi

Bingöl'de bir vatandaşa küfreden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın görevinden istifa etmesine de değinen Erdoğan "Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir" dedi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkkan'ı partisinden ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

"Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya da hakkı yoktur" diyen Erdoğan "Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım" diye konuştu. Erdoğan "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" diye konuştu.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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