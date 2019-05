Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Erdoğan, 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde millete daha müreffeh, daha huzurlu, her alanda daha kalkınmış bir Türkiye sözü verdiklerini anımsatarak, son 17 yılda da vaatlerini büyük ölçüde gerçekleştirme bahtiyarlığına kavuştuklarını ifade etti.

Her bir vatandaşın yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir yapı kurduklarını vurgulayan Erdoğan, bununla kalmadıklarını, yurt dışından insanların teşhis ve tedavi için Türkiye'ye geldikleri bir sağlık altyapısı oluşturduklarını kaydetti.

"Şu anda 81 vilayetin, sadece vilayet merkezlerinde değil, ilçelerine varıncaya kadar hastanelerimiz buralarda görev yapıyor. Ambulanslarımızla, her şeyimizle. Gece yarılarında sıra numarası kuyruklarına girilen, şifa için gelenlerin hasta olarak evlerine geri döndüğü, farklı meslek grupları için farklı hastanelerin olduğu eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Hastaların rehin tutulduğu, ölülerin rehin tutulduğu o günlerden bugünlere geldik. İnsanların cenazelerini almak için dahi senet imzalamak zorunda kaldığı bir ülkeyi dünyanın en kapsayıcı ve etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik."

"Tıp fakültelerinin de sayılarını artırmak suretiyle doktorlarımızın gelişini de artıralım. Bakanıma da söyledim, 'Bak hemşire noktasında sağlık meslek liselerine galiba sıcak bakılmıyor. Sağlık meslek liselerinden mezun olanları da biz Sağlık Bakanlığımızın kapsamında değerlendirelim.' Çünkü hasta başına düşen hemşire sayısını artıracağız. Dolayısıyla hemşire noktasında bir zafiyete asla düşmeyeceğiz. Her hasta başına hemşiremizin geldiğini görecek. O öz güven getirecek kendine. Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık."

Bu rakamın çok önemli olduğuna ve bu sayının her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatandaşlarımızın memnuniyeti ancak sizlerin emeğine sizlerin çabasına bağlıdır. Sağlık çalışanlarımız insan hayatına doğrudan dokunan, Rabbimin Şafi Esma'sına her an şahitlik eden müstesna bir mesleği icra etmektedir. Hekimlerimiz başta olmak üzere sizlerin işlerinizi iyi yaptığınızda aldığınız duaların hiçbir maddi karşılığı olamaz. Dolayısıyla şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar yanında kendi ahiretiniz açısından da bereketli bir görev yapıyorsunuz. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda elde edilen başarının asil mimarları olarak gördüğü sağlık çalışanlarına Türk milleti adına teşekkür ederken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi başta olmak üzere, çalışanların haklarını koruyacak adımları atmayı da İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıyla beraber kararlı bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

(Bitti)