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Erdoğan: Saldırı olursa S-400'leri devreye sokacağız

10.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir saldırı karşısında Türkiye'nin S-400'leri kullanacağını söyledi.

Erdoğan: Saldırı olursa S-400'leri devreye sokacağız

Erdoğan, S-400'lerin üretimi konusunda Rusya ile işbirliği için "Ortak üretime de inşallah geçeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı füze savunma sistemi S-400'leri olası bir saldırı karşısında kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Bosna Hersek temasları sonrası, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Eğer birileri bize saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de savunma sistemimizi devreye sokacağız. Böyle bir yatırıma bunun için giriyoruz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot alımına ilişkin sürecin eski Başkan Barack Obama döneminde başlatıldığını aktardı. O dönemde ABD Kongresi'nin satışa izin vermediğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Trump bunu bildiği için haklılığımızı teslim etti" diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patirot satın almasının tekrar gündeme gelebileceğini de ima eden Erdoğan, "Şimdi de uygun şartlarda böyle bir şeyi vermeye kalksalar biz Patriot da alabiliriz, çeşitlendirebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan, Rusya ile S-400'ler konusunda yapılan işbirliği içinse "Ortak üretime de inşallah geçeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Dışişleri: ABD'yi yanlış adım atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz

S-400'lerle ilgili ABD Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamaya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li sözcünün açıklamaları için "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi. Açıklamada ayrıca "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi. ABD'li sözcü Morgan Ortagus, "Türkiye, S-400'leri kabul ederse gerçek ve olumsuz sonuçları olacak. Bu sonuçlar Türkiye'nin F-35 programını da kapsıyor" demişti.

NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi satın alması ABD'nin sert tepkisine neden oluyor. Washington, S-400'leri yeni nesil savaş uçakları F-35'ler için tehdit olarak görüyor. F-35 programında yer alan Türkiye, şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödedi ve 100'den fazla uçak satın almak için sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımış, Türkiye'nin daha önce eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara verilen eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.

S-400'lerin teslimatının ne zaman yapılacağı ve füze savunma sisteminin nereye konuşlandırılacağı netlik kazanmadı. Ancak Türk basınında çıkan haberlerde füze savunma sisteminin teslimat için uçaklara yüklendiği belirtiliyor.

DW/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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