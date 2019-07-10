Erdoğan: Saldırı olursa S-400'leri devreye sokacağız

Erdoğan, S-400'lerin üretimi konusunda Rusya ile işbirliği için "Ortak üretime de inşallah geçeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı füze savunma sistemi S-400'leri olası bir saldırı karşısında kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Bosna Hersek temasları sonrası, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Eğer birileri bize saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de savunma sistemimizi devreye sokacağız. Böyle bir yatırıma bunun için giriyoruz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot alımına ilişkin sürecin eski Başkan Barack Obama döneminde başlatıldığını aktardı. O dönemde ABD Kongresi'nin satışa izin vermediğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Trump bunu bildiği için haklılığımızı teslim etti" diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patirot satın almasının tekrar gündeme gelebileceğini de ima eden Erdoğan, "Şimdi de uygun şartlarda böyle bir şeyi vermeye kalksalar biz Patriot da alabiliriz, çeşitlendirebiliriz" diye konuştu.