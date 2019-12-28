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Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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28.12.2019 19:19 |
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Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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