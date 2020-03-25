Erdoğan: Salgının hızını 2-3 haftada kıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs salgınının hızını iki üç hafta içerisinde kıracağını ve salgından en az hasarla çıkacağını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, özellikle sokağa çıkılmaması, temizliğe önem verilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylelikle en kısa sürede normal hayatımıza dönebiliriz. Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan yapılan uyarıların dikkatle takip edilmesini isteyen Erdoğan, "İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır" diye konuştu.