Erdoğan-Salih görüşmesi başladı

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Berham Salih'le g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131.\nVahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fiyor.D\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokBakan Soylu \u0130BB \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile bir araya geldiBakan Sel\u00e7uk ve Bakan Ersoy "M\u00fczede E\u011fitim Program\u0131 tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131"na kat\u0131ld\u0131
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