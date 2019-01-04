Erdoğan-Salih görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in dünkü Ankara ziyareti ülke medyasında geniş yer buldu.

Irak medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da resmi törenle sıcak bir şekilde karşılanan Salih'in ziyareti ve daha sonra yapılan ortak basın açıklamasına özel ilgi gösterdi.

Ülkedeki hem gazete hem de en çok ziyaret edilen internet haber siteleri, Erdoğan'ın ikili ticaret hacminin artırılması ve Irak'ın en büyük sorunu olan su ile elektrik krizine yönelik açıklamalarını öne çıkardı.

Irak hükümetine ait "Es-Sabah" gazetesi Salih'in ziyaretini ilk sayfasından okuyucularına "Cumhurbaşkanı Salih, Ankara'da" manşetiyle duyurdu.

Gazete, Salih'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer ile gerçekleştirdiği görüşmelere sayfalarında ayrıntılarıyla geniş biçimde yer verdi.

Irak'ın resmi haber ajansı olarak kabul edilen "Irak Medya Ağı" bu ziyareti, sayfasında ilk haber olarak verirken "(Cumhurbaşkanı) Salih, su sorununun çözülmesi çağrısında bulundu. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan da Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlama sözü verdi" ifadesini kullandı.