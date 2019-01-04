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Erdoğan-Salih görüşmesi Irak basınında geniş yer buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:01 | Son Güncelleme

Irak hükümetine ait "Es-Sabah" gazetesi Salih'in ziyaretini ilk sayfasından okuyucularına "Cumhurbaşkanı Salih, Ankara'da" manşetiyle duyurdu - KYB resmi internet sitesi "Pukmedia", "Celal Talabani'den sonra Türkiye'ye yapılan en etkin diplomatik ziyaret" başlığını kullandı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in dünkü Ankara ziyareti ülke medyasında geniş yer buldu.

Irak medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da resmi törenle sıcak bir şekilde karşılanan Salih'in ziyareti ve daha sonra yapılan ortak basın açıklamasına özel ilgi gösterdi.

Ülkedeki hem gazete hem de en çok ziyaret edilen internet haber siteleri, Erdoğan'ın ikili ticaret hacminin artırılması ve Irak'ın en büyük sorunu olan su ile elektrik krizine yönelik açıklamalarını öne çıkardı.

Irak hükümetine ait "Es-Sabah" gazetesi Salih'in ziyaretini ilk sayfasından okuyucularına "Cumhurbaşkanı Salih, Ankara'da" manşetiyle duyurdu.

Gazete, Salih'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer ile gerçekleştirdiği görüşmelere sayfalarında ayrıntılarıyla geniş biçimde yer verdi.

Irak'ın resmi haber ajansı olarak kabul edilen "Irak Medya Ağı" bu ziyareti, sayfasında ilk haber olarak verirken "(Cumhurbaşkanı) Salih, su sorununun çözülmesi çağrısında bulundu. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan da Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlama sözü verdi" ifadesini kullandı.

Haberde Salih'in "Ankara ziyaretim, Irak'ın güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettiği konuma gelmeye çalıştığı ve Türkiye ile stratejik ortaklık ve iş birliği istediği yönünde açık bir mesaj niteliği taşımaktadır." şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Türkiye ile Irak'ın kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu ve su sorununun köklü bir şekilde çözülmesi, ortak güvenlik ilkesinin kabul edilmesi, bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik her türlü girişimi engellemek için herkesin iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Salih'in, bölge halkının dış vesayete ihtiyacı olmadığını ve çatışmaları sonlandırma gücüne sahip olduğunu söylediği aktarıldı.

Irak Medya Ağı'nın haberinde ayrıca, Salih'in yakında Bağdat'ta Türkiye ile ortak ekonomi komisyonu toplantısı düzenlemeye çalışacağı şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

- Erdoğan'ın istikrar açıklaması öne çıkarıldı

Irak'ta en çok ziyaret edilen haber sitesi "Sumaria News", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ın uzun yıllardır ciddi sıkıntı yaşadığı "su ve elektrik" meselesine ilişkin yaptığı açıklamalarına geniş yer verdi.

Salih'in Ankara ziyaretinin Irak için son derece önemli olduğuna dikkati çeken "Sumaria News", Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 16 milyar doları bulduğu, Irak'ın istikrarının hem Türkiye hem de tüm bölgenin istikrarı anlamına geldiği şeklindeki ifadelerini de öne çıkardı.

Haberde ayrıca Erdoğan'ın ikili dayanışma sonucu Irak'taki elektrik ve su krizini bitirmeyi temenni ettikleri yönündeki sözlerine vurgu yapıldı.

- Salih, su dosyasını Erdoğan'a götürdü

Salih'in uzun yıllar boyunca etkin bir şekilde siyaset yürüttüğü Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) resmi internet sitesi "Pukmedia" ise KYB'nin 2017'de hayatını kaybeden Genel Sekreteri Celal Talabani'ye işaret ederek "Talabani'den sonra Türkiye'ye yapılan en etkin diplomatik ziyaret" başlığını öne çekti.

Haberde "Salih'in Irak'ın en büyük sorunu olan su krizini Erdoğan'a götürdüğü" belirtilerek, "Erdoğan ile Salih, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve su krizinin çözülmesi noktasında kararlılık gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

- Erdoğan, Irak ile ticaret hacmini artırmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'ye yakınlığıyla bilinen "Rudaw Medya Ağı"nın İngilizce yayın yapan internet sitesi ise Salih'in Ankara ziyaretine ilişkin haberinde, Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı ticaret hacmine ilişkin açıklamalarına dikkati çekti.

Rudaw haberinde Erdoğan'ın "Irak ile önümüzdeki süreçte ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkaralım" şeklindeki ifadesini öne çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Irak Cumhurbaşkanı salih Türkiye ziyareti

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