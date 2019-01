Erdoğan-Salih ortak basın toplantısı

Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği ve tüm dünyada takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıktığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir. Bu vesileyle DEAŞ ile mücadele esnasında şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu, gerek altyapı gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Irak'ın kendi ayakları üstünde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Kıymetli kardeşim Berhem Salih'in çabalarıyla bu konuda başarı sağlanacağına inanıyoruz."