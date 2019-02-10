Erdoğan: Sandık başkanları buluşmasında konuşuyor (1)

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz. Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz." dedi.
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